От чего умер подросток в детском центре «Молодая гвардия»?

Причины смерти 14-летнего школьника, отдыхавшего в «Молодой гвардии», расследует комиссия Минздрава Украины.

Об єтом сообщил начальник облуправления здравоохранения Михаил БАРТКО.

«Лишь детальные гистологические исследования, которые проводятся, помогут установить причины смерти 14-летнего пациента, доставленного в Одесскую инфекционную больницу из детского центра «Молодая гвардия». На это потребуется около десяти суток. Что же касается предварительного диагноза, то летальный исход могла вызвать вирусная инфекция неясного происхождения». Такое мнение выразила сегодня в интервью УНИАН заместитель главврача этой больницы Наталия ПАСТЕРНАЧЕНКО, характеризуя ситуацию, возникшую вследствие смерти школьника из райцентра Балта Виталия Танасийчука, отдыхавшего по путевке за хорошую учебу в оздоровительном центре «Молодая гвардия» и доставленного в больницу в тяжелом состоянии в ночь на понедельник, 20 декабря.

В свою очередь, начальник облуправления здравоохранения М.БАРТКО уточнил, что «Минздрав Украины направил в Одессу специальную комиссию для выяснения обстоятельств школьника. Сейчас на территории детского центра работают специалисты облсанэпидемстанции, управления здравоохранения и прокуратуры».

«Выясняются все возможные обстоятельства трагедии, - добавил он, - в частности, с кем контактировал умерший школьник, с кем и на какие экскурсии выезжал из центра в город, какую медицинскую помощь ему оказывали медики детского центра, которых родители считают виновными в гибели сына».

Между тем, главврач "Молодой гвардии" Николай ОСИПЕНКО предполагает, что смертельной инфекцией школьник мог заразиться еще до прибытия в детский центр: «инфекция могла дремать у него до какого-то момента и при каких-то условиях сработала".

Напомним, в инфекционную больницу В.Танасийчук был доставлен из детского центра уже без сознания. Врачи реанимационного отделения больницы три часа боролись за его жизнь, однако спасти пациента не удалось. Мать В.Танасийчука - Татьяна Леонидовна - считает, что медперсонал «Молодой гвардии» вовремя не оказал сыну помощь. «Когда я его спрашивала, какая у тебя температура, он сказал, что 37,4. Сказал, что ему очень плохо. А мне говорят, что у него была очень высокая температура и слишком быстро давление падало. Затем я узнала, что медперсонал изолятора сбил температуру, уколов сыну смесь анальгина и супрастина. Все утро воскресенья я не могла дозвониться до сына. Вся извелась! В обед он взял трубку. Рассказал, что утром у него стали чесаться глаза и появилась сыпь на теле. Не знаю, отчего сыпь пошла. Может, какая-то реакция на то, что они ему вкололи», - сообщила мать В.Танасийчука.