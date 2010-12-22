Завтра в Украине пройдут дожди

23 декабря в Украине по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями, без существенных осадков. Только на крайнем западе, а ночью и в северных областях местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток будет наблюдаться туман, на дорогах северной половины - местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в восточной и южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°, местами до 20°.

В Киеве и области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.