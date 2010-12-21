В Украине увеличат в 2 раза помощь при рождении ребенка

Верховная Рада Украины (ВР) приняла в целом законопроект №7350 «О внесении изменения в статью 15 закона Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям“ (относительно материальной поддержки материнства и детства)», предусматривающий увеличение общей суммы и сроков выплаты материальной помощи при рождении ребенка.

За" соответствующее решение проголосовал 261 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале во вторник, 21 декабря.

Законопроект от 10 ноября 2010 года, инициированный Президентом Украины Виктором Януковичем, предусматривает двукратное увеличение общей суммы материальной помощи при рождении ребенка. На первого ребенка она увеличивается до 25 тыс грн (сейчас 12,24 тыс грн), на второго — сумма пособия увеличивается до 50,1 тыс грн, на третьего и последующих — до 100,2 тыс грн.

Также данный законопроект изменяет порядок выплаты данных сумм, в частности, первая часть пособия увеличивается до 8,35 тысяч гривен, остальная сумма будет выплачиваться в следующем порядке: на первого ребенка течение 2 лет, на второго ребенка — 4 лет, на третьего и последующих детей — 6 лет.

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