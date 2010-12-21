Сегодня - самый темный день за 400 лет

Впервые почти за 400 лет полное лунное затмение совпало с днем зимнего солнцестояния. Эти сутки специалисты уже окрестили "самыми темными за последние четыре века".

Наблюдать это редкое природное явление могли жители Западной и Северной Европы, Северной и Центральной Америки, островов Тихого океана, российской Чукотки и Камчатки, Таймыра, Новой Земли, северной части Кольского полуострова, а также Исландии, Гренландии, передает РИА "Новости".

По данным NASA, тень Земли полностью закрывала Луну от Солнца в течение 72 минут. Луна меняла свой цвет, который может колебаться от серого до оранжевого или темно-красного.