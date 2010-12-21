Система здравоохранения Украины нуждается в лечении - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что сегодня система здравоохранения Украины нуждается в лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на торжественной церемонии открытия второго корпуса Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Система здравоохранения требует сегодня, чтобы ее лечили и строили на современном уровне. Это очень важно», - отметил Президент.

Он также напомнил, что действующая украинская власть в связи с этим приняла ряд важных решений, которые направлены на перестройку современной системы здравоохранения.

«Я считаю, что мы это будем делать с такими коллективами, как ваш», - отметил глава государства, обращаясь к медицинскому персоналу.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, со дня открытия в 2006 году специалисты Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии спасли жизнь очень многим детям. В частности, по словам Президента, за годы существования центра в нем было проведено более 50 тысяч амбулаторных исследований, пролечены в стационаре 10 тысяч детей и проведено почти 5 тысяч кардиохирургических операций. «За каждой этой цифрой стоит жизнь детей, их будущее. И, безусловно, каждая семья, которая имеет такие проблемы, она не может жить в покое», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он отметил, что для строительства и оснащения нового корпуса государство выделило 150 млн. грн. В то же время для его развития в следующем году планируется выделить столько же средств.

«Этот новый корпус построен и оснащен на высшем уровне мировых стандартов. Он не хуже, чем в какой-либо стране Европы или в Соединенных Штатах», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.