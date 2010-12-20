Харьковщина: на дома-интернаты выделены 75 млн. грн.

В Харьковской области на содержание домов-интернатов в этом году Министерство финансов Украины выделило 75,4 млн. грн. - 60% годовой потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного заседания коллегии Харьковской облгосадминистрации и собрания административно-хозяйственного актива области сообщил заместитель председателя ОГА Игорь ШУРМА.

Он подчеркнул, что дефицит финансирования интернатных заведений по области покрывается за счет «пенсионных денег». Так, из Пенсионного фонда и от органов труда на специальные счета интернатных учреждений по состоянию на 1 декабря поступило 18,8 млн. грн.

И.ШУРМА отметил, что для улучшения материального обеспечения домов-интернатов привлекаются спонсорские и меценатские средства, которых с начала года перечислено 794 тыс. грн.

Заместитель председателя ОГА отметил, что часть средств, необходимых для нормального питания жителей интернатных заведений, покрывается за счет содержания собственных подсобных хозяйств. Кроме того, по словам И.ШУРМЫ, для сохранения средств будут сокращены 80 работников интернатных заведений области.

По словам И.ШУРМЫ, этих мер не хватает для надлежащего содержания домов-интернатов области, поэтому состояние помещений многих интернатных заведений не удовлетворяет санитарным нормам.

И.ШУРМА отметил необходимость увеличения финансирования домов-интернатов Харьковской области.

Справка УНИАН. В системе социальной защиты населения Харьковской области функционируют 18 домов-интернатов. Из них по назначению: 3 детских, 6 общего профиля, 9 психоневрологического профиля. По состоянию на 1 декабря 2010 года в 18 домах-интернатах фактически проживают 3168 граждан преклонного возраста, инвалидов, из которых 373 ребенка-инвалида с умственными недостатками развития и психическими расстройствами. 22 человека имеют статус ребенка-сироты, 120 детей лишены родительской опеки.