Врачам станет проще начинать частную практику

Если врач собирается стать предпринимателем, открыть частный кабинет, то это можно будет сделать намного проще. Об этом министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК заявил изданию «Медицинский мир», сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По словам министра, до недавнего времени субъект ведения хозяйства должен был подавать в министерство перечень документов, где были и заключение санслужбы, и разрешение пожарников, и справка из областного управления о соответствии материально-технической базы. Теперь же он будет действовать по декларативному принципу. То есть, Минздрав не будет проверять документы, необходимые лицензиату для получения лицензии. Вместе с тем в дальнейшем во время проверки, если окажется, что задекларированные данные не соответствуют действительности, это будет автоматически служить основанием для лишения предпринимателя лицензии.

«Эти введенные нормы отвечают европейской практике. С одной стороны, государство облегчает вход в бизнес, с другой — усиливается ответственность предпринимателя, который должен сам позаботиться о выполнении взятых на себя обязательств», - отметил З.МЫТНИК.