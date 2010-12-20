В Луганске для онкобольных детей собрали 210 тыс. грн

Для онкобольных детей Луганской области в канун Дня Святого Николая собрали 210 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, в Луганске состоялся гала-концерт областной благотворительной акции «Свет далекой звезды» - заключительный этап акции фонда «Благовест» по сбору средств на приобретение оборудования для онкогематологического отделения областной детской клинической больницы.

Помощь оказали 18 частных предпринимателей, 52 промышленных и торговых предприятия, 18 сельхозпроизводителей, 8 коммунальных предприятий и служб.

По словам исполнительного директора фонда «Благовест» Сергея ШЕВЦОВА, акцию «Свет далекой звезды» начали проводить10 лет назад. За эти годы было собрано более 600 тыс. грн. На эти средства приобрели оборудование и технику для 19 детских интернатов и 27 центров детской реабилитации.