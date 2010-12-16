Украина получила $ 305 млн на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа

Украина получила от Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 305 млн. долларов на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Об этом в интервью УНИАН сообщил исполнительный директор Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине Андрей КЛЕПИКОВ.

По его словам, 15 декабря Правление Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в полном объеме поддержало заявку Украины на финансирование Программы борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа в государстве на 2012-2016 годы.

"305 млн. долларов является рекордной суммой. Это - одна из самых крупных сумм среди выделенных Глобальным фондом в текущем раунде финансирования на борьбу с ВИЧ/СПИДом в мире в целом, и самая крупная среди тех, которые страна когда-либо получала на борьбу с эпидемией", - отметил А.КЛЕПИКОВ, подчеркнув, что финансирование, которое предоставлено Украине на первые два года реализации программы, составляет 12% от суммы финансирования Глобальным фондом всех программ борьбы с ВИЧ/СПИДом в мире на этот срок в рамках текущего раунда.

"Такое доверие Глобального фонда Украине - очередное подтверждение эффективной работы программ по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции/СПИДа, которую реализуют общественные и государственные организации, и успехов, которые признаны в мире (в частности, в опубликованном в ноябре Глобальном отчете UNAIDS-2010, где к тому же отмечается острая нехватка государственного финансирования таких программ в Украине), - сказал А.КЛЕПИКОВ.

Он также отметил, что во время переговоров, которые будут продолжаться в 2011 году, Глобальный фонд может выдвинуть Украине ряд условий, в частности, относительно должного государственного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и соблюдению обязательств, утвержденных Национальной программой по противодействию ВИЧ/СПИД, которые сейчас не выполняются.

"Непосредственно перед тем как принимать решение, делегация членов Правления и Секретариата Глобального фонда посетила Украину с ознакомительным визитом. Участники убедились, что средства Глобального фонда эффективно работают в Украине на преодоление эпидемии", - отметил А.КЛЕПИКОВ.

Главными исполнителями гранта назначены Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Украины, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Как сообщал УНИАН, Украина подала в Глобальный фонд по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией заявку на получение 305 млн. дол. для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД. Эти средства планируется израсходовать с 2012 до 2017 года.

Программы борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа включает как лечение, так и профилактику среди уязвимых к инфицированию ВИЧ-инфекцией групп населения. В рамках программы планируется охватить профилактическими мероприятиями все группы риска, которые являются движущей силой эпидемии. Это, в частности, потребители инъекционных наркотиков, в конце программы планируется охватить 66% этой группы. За средства фонда планируют пролечить свыше 23 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов.

Также программой предусмотрено обеспечить бесплатное тестирование на ВИЧ, лечение, заместительную терапию (метадоновую) для потребителей инъекционных наркотиков, тестирование и лечение болезней, которые передаются половым путем, предоставление консультаций психологов, проведение информационной работы.

Справка УНИАН. Согласно официальной статистике, в Украине на учете находится около 167 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них 33 тысячи - больные СПИДом, ежедневно регистрируется 48 случаев выявления ВИЧ.

Вместе с тем, международные эксперты считают, что реальное количество с ВИЧ-положительных и больных СПИДом в нашей стране может составлять 360 тысяч человек (приблизительно 1,33% от количества взрослого населения страны).