На госпрограмму «Питьевая вода Украины» выделят 443,3 млн. грн.

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на общегосударственную программу «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг. 443 млн. 353 тыс. грн., что в 18 раз больше финансирования на 2010 год (24 млн. 614 тыс. грн.).

Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном в парламент 10 декабря т.г.

Согласно документу, из общего фонда на данную программу планируется предусмотреть 1 млн. 744 тыс. грн., из специального фонда – 441 млн. 609 тыс. грн.

В частности, на комплексную реализацию государственной экологической политики, осуществление природоохранных мероприятий запланировано 41 млн. 609 тыс. грн., на прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере строительства и развития жилищно-коммунального хозяйства – 200 тыс. грн., на программу «Питьевая вода Украины» - 400 млн. грн., на прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере профилактики и лечения болезней человека, подготовку научных кадров – 1 млн. 544 тыс. грн.