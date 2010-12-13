На территории Закарпатья профилактируют инфекции

Министерство здравоохранения принимает меры для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний на подтопленных территориях Закарпатской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, как напомнили в министерстве, в результате неблагоприятных метеорологических условий и поднятия уровня воды в реках, в 8 районах Закарпатской области произошли подтопления территорий, в том числе и населенных пунктов.

По предварительным данным, в Закарпатской области подтоплены 48 населенных пунктов, также подтоплены 5 водопроводов, 1500 децентрализованных источников водоснабжения (индивидуальных и общественных колодцев), в зоне вероятных эпидемических осложнений оказалось свыше 200 тыс. чел.

По поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА первый заместитель министра – Главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО осуществил объезд территорий, пострадавших вследствие подтопления.

Под его председательством в Закарпатской области было проведено экстренное заседание областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, где были заслушаны вопросы, касающиеся возобновления водоснабжения и недопущения распространения инфекционных заболеваний в подтопленных районах Закарпатской области.

По итогам совещания Минздрава было принято решение о выделении средств для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения в зоне подтопления. Данные средства будут направлены для закупки дезинфекционных средств и расходных материалов для лабораторной диагностики.

В г. Хуст оперативно решены задачи по восстановлению водопровода благодаря помощи городской власти и там уже сегодня, 13 декабря, будет возобновлено водоснабжение, заверили в Министерстве здравоохранения.