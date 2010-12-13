Украина разрешила ввоз мяса из Венгрии

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины разрешил ввоз в страну из Республики Венгрия животноводческой продукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Сообщается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, Венгрия является свободной от блутанга уже на протяжении 2 лет. В связи с этим утратило действие решение Главного госинспектора ветмедицины Украины от сентября 2008 года.