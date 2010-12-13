Татуировки расскажут о здоровье

Ученые из Северо-Восточного университета США разработали специальные татуировки, которые будут следить за здоровьем людей.

Эти татуировки будут сообщать своему хозяину о проблемах нехватки в организме того или иного вещества. Пока ученые разработаны только те тату, которые способны сообщать о нехватке натрия, но в дальнейшем планируется распознание датчиками и глюкозы.

В настоящий момент исследователи проводят эксперименты с татуировками над животными. Им вводят под кожу микросенсоры, состоящие из мельчайших полимерных частиц, которые при недостатке вещества начинают светиться и чем меньше вещества будет в организме, тем ярче будет рисунок.

По словам ученых, вскоре подобную процедуру можно будет проводить над людьми, которые страдают сахарным диабетом. Такие татуировки смогут распознавать понижение или повышение глюкозы в крови и подавать световые сигналы. Таким пациентам не придется сдавать кровь ежедневно, а лишь поглядывать на тату и менять чернила раз в неделю.

likar.info