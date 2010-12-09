Всеукраинскому порталу по усыновлению "Сиротству - нет!" - 1 год

Ровно год назад, 9 декабря 2009, начал свою работу первый Всеукраинский портал по вопросам усыновления www.sirotstvy.net. За это время около 800 детей нашли семью, на сайте появилась информация о 8000 детей, нуждающихся родительской любви. А в рубрике «Этому ребенку нужна семья!» было размещено 489 видеороликов о детях-сиротах, в которых снято 557 детей.

Большим достижением является то, что с помощью портала в семью попали 44 ребенка-инвалида, среди которых 10 ВИЧ-инфицированных! Радуют неединичные случаи устройства в семью сразу трех братьев и сестричек.

Обратившись в рубрику «Онлайн-консультации», 524 человека получили квалифицированную помощь психолога, юриста и социального педагога.

Благодаря форуму на портале, общались и обменивались опытом более 400 усыновителей, людей, которые хотят взять ребенка в семью и приемных родителей. Со времени открытия портала на горячую линию 0 800 50 14 14 поступило около 2500 звонков от людей, которым необходима помощь в усыновлении.

Информационным партнером портала www.sirotstvy.net стал ведущий футбольный клуб Украины «Шахтер». В течение года проект поддержали также значительное количество газет, Интернет-агентств и порталов, в частности УНИАН, Укринформ, УКРНЕТ и другие. 14 украинских телеканалов транслируют промо-ролики портала. Это помогает сблизить детей, которые размещены на www.sirotstvy.net, с потенциальными родителями. Информационным партнером портала может стать любое СМИ, которое разделяет главную идею - ребенок должен воспитываться в семье.

ДЛЯ СПРАВКИ. Интернет-портал «Сиротству - нет!» создан с целью продвижения национального усыновления и призван максимально сократить расстояние между ребенком и потенциальными родителями. На портале размещена информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине, которая постоянно обновляется и расширяется. В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе в котором живет ребенок. Также пользователи портала имеют возможность получить онлайн консультацию специалистов: психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

Портал разработан Фондом Рината Ахметова вместе с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и Всеукраинской общественной организацией «Магнолия».

О ФОНДЕ. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005.

Миссия Фонда - Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.