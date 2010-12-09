Здоровье украинца стоит в 60 раз меньше, чем в развитых странах

В Украине финансирования охраны здоровья одного человека в 60 раз ниже, чем в развитых странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Профсоюза работников здравоохранения Виктория КОВАЛЬ, выступая сегодня на IV съезде профсоюза.

В.КОВАЛЬ отметила, что бюджетных средств хватает лишь на мизерную заработную плату медикам и оплату коммунальных услуг, которые составляют в структуре расходов 80%.

“А с повышением цены на газ, без соответствующей компенсации, этих средств катастрофически не хватает, многие лечебно-профилактические учреждения становятся должниками. Учитывая это, нельзя требовать от отрасли бесплатной медицинской помощи, которая бы удовлетворила всех членов общества, – богатых и бедных, малообеспеченных и беспризорных...” - сказала В.КОВАЛЬ.

По ее мнению, не способствует улучшению ситуации и принятие государственного бюджета Украины. “Ни правительство, ни Верховная Рада, ни Президент не придерживались требований 49 статьи Конституции Украины и Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно надлежащего финансирования отрасли”, - сказала В.КОВАЛЬ.

По ее словам, несмотря на то, что за последние 5 лет в денежном эквиваленте объем финансирования увеличился в более чем два раза - с 17502,3 млн. в 2006 до 39411,5 млн. грн. в 2010 – в процентах ВВП этот показатель остался в пределах 2,9-3,6 %, а это ниже черты жизнедеятельности отрасли, которую определила ВОЗ.

В.КОВАЛЬ выразила надежду, что будет выполнена программа Президента Украины относительно поэтапного увеличения объемов бюджетного финансирования системы здравоохранения до общеевропейского уровня, – до 10% ВВП. “Решение этого вопроса даст возможность провести полноценное реформирование отрасли, обеспечить европейский уровень оказания медицинской помощи, надлежащих условий и оплаты труда украинских медиков”, - отметила В.КОВАЛЬ.