Сегодня - геомагнитная буря

Специалисты NASA сообщили, что на Солнце наблюдаются сильнейшие возмущения.

Магнитный поток плазмы с температурой в несколько десятков тысяч градусов сейчас извергается с поверхности нашей звезды. Это обнаружил космический зонд Solar Dynamics Observatory. Он наблюдал за выбросами с поверхности звезды 4 декабря и зафиксировал протуберанец длиной свыше 400 тыс. км — это более чем в 30 раз больше диаметра Земли. По сообщениям NASA, петли раскаленной солнечной плазмы постоянно выбрасываются в юго-восточной части звезды уже в течение трех суток, при этом буквально с каждым часом их интенсивность лишь возрастает. Во второй половине дня 6 декабря зонд зафиксировал протуберанец длиной более 700 тыс. км, специалисты уверены, что это далеко не предел.

В настоящее время плазменная петля ведет себя довольно стабильно, и в ближайшее время она может начать уменьшаться. Тем не менее, один из крупнейших всплесков солнечной активности последнего времени непременно вызовет масштабные магнитные возмущения на Земле, если петля разрушится в ближайшие дни, то в направлении нашей планеты направится колоссальный поток заряженных частиц. Геомагнитную бурю следует ожидать в период с 8 по 11 декабря. Это означает, что в указанные дни метеочувствительные люди могут ощущать существенное ухудшение самочувствия.

Во время магнитной бури возможно нарушение биоритмов организма, увеличение числа несчастных случаев и травматизма. Этот необычный эффект объясняется изменениями в деятельности центральной нервной системы — увеличивается время реакции на внешние раздражители. Однако из всех заболеваний наиболее зависимы от солнечной активности все же сердечно-сосудистые: ишемическая болезнь сердца, повышенное или пониженное артериальное давление. Иммунная система человека реагирует на магнитные бури по-разному. Если у одних наблюдается угнетение устойчивости к болезням, то другие, напротив, ощущают резкий прилив сил, улучшается настроение и повышается работоспособность.

Интенсивные вспышки на Солнце могут наносить вред орбитальным аппаратам и представлять опасность для космонавтов. Кроме того, всегда имеется риск повреждения электросетей уже на Земле. Для защиты от солнечных неожиданностей в NASA даже запустили программу «Солнечный щит» — собранная со спутников информация об активности на звезде будет оперативно обрабатываться в вычислительном центре. А получив информацию о времени магнитной бури, компьютеры должны своевременно отключать трансформаторные станции, исключая их вывод из строя в результате геомагнитного возмущения.

Астрономы, изучающие активность Солнца, выделяют пять категорий вспышек — A, B, C, M, X. Субботняя буря была отнесена к высшей категории M, она стала одной из самых сильных за последние несколько лет. А согласно данным NASA ближайший длительный период солнечного возмущения нас ожидает уже в 2013 г., тогда подобные бури могут возникать одна за другой.

Предыдущая мощная геомагнитная буря наблюдалась ровно месяц назад, после того как 6 ноября на Солнце произошла целая серия интенсивных вспышек, сопровождавшихся выбросами плазменных протуберанцев.

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