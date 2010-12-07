Алкоголь и сигареты уничтожают пользу фруктов и овощей

Употребление фруктов полезно для здоровья. Но, как оказывается, употребление фруктов обесценивается, если вы употребляете алкоголь или курите, сообщает news.passion.ru.

Согласно выводам медиков, употребление большого количества фруктов и овощей снижает вероятность развития онкологических заболеваний на 10%. Также рацион питания, богатый этими продуктами, защищает от ожирения.

Однако люди, которые увлекаются алкоголем и курят, никогда не оценят пользу фруктов и овощей. Дело в том, что сигареты и алкоголь увеличивают вероятность развития рака на 50%, поэтому польза фруктов становится неактуальной.

То же самое можно сказать и о полных женщинах. В их организме вырабатываются гормоны, которые повышают риск развития рака молочной железы, и действие этих гормонов намного сильнее, чем полезных продуктов.

newsland.ru