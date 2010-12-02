Хмельнитчина: от переохлаждения умер 41-летний мужчина

14:48, 02 декабря 2010
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Вблизи жилого дома

В селе Перегонка Ярмолинецкого района Хмельницкой области от переохлаждения умер 41-летний мужчина.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Центра пропаганды ГУ МЧС в области Алексей ЧЕРКАСОВ, тело потерпевшего было найдено вблизи жилого дома.

Тело умершего направленно в Ярмолинецкое бюро судмедэкспертизы для выяснения причины смерти.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября тело жительницы Винницкой области было обнаружено на обочине дороги в селе Голосков Летичевского района Хмельницкой области. Причина смерти – переохлаждение.

 

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