Хмельнитчина: от переохлаждения умер 41-летний мужчина
14:48, 02 декабря 2010Страна
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Вблизи жилого дома
В селе Перегонка Ярмолинецкого района Хмельницкой области от переохлаждения умер 41-летний мужчина.
Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Центра пропаганды ГУ МЧС в области Алексей ЧЕРКАСОВ, тело потерпевшего было найдено вблизи жилого дома.
Тело умершего направленно в Ярмолинецкое бюро судмедэкспертизы для выяснения причины смерти.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября тело жительницы Винницкой области было обнаружено на обочине дороги в селе Голосков Летичевского района Хмельницкой области. Причина смерти – переохлаждение.
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