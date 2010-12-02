Киевсовет ликвидировал «Медицину»

Киевсовет принял решение о ликвидации коммунального предприятия «Киевское муниципальное медицинское агентство», городского хозрасчетного центра «Медицина» и прекратила деятельность КП «Фармстрой» и юридического лица - государственного коммунального предприятия “Хозрасчетный аптечный информационный центр “Инфомед”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие проекты решений были проголосованы сегодня на заседании сессии Киевсовета большинством депутатов.

Муниципальное медицинское агентство ликвидируется в связи с неэффективностью деятельности, а решение относительно других медучреждений объясняют негативными показателями хозяйственной деятельности.

Согласно принятым решениям, для ликвидации центра «Медицина» и Муниципального медагентства КГГА поручено осуществить соответствующие организационно-правовые мероприятия и создать соответствующие ликвидационные комиссии, утвердить ликвидационный баланс.

Деятельность КП «Фармстрой» и центра «Инфомед» прекращено путем присоединения к КП «Фармация».