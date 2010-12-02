Снегопад парализовал движение в Киеве

Сегодня, 2 декабря, в первой половине дня в Киеве из-за прошедшего снегопада образовались многокилометровые пробки.

Сейчас пробки в столице достигают 8 балов из 10 максимальных. По улице Набережно-Рыбальской автомобили двигаются со скоростью 2 км/ч, стоит центр, заторы на проспекте Победы в сторону центра до станции метро "Нивки".

Еще стоит Гаванский мост, по Набережному шоссе машины едут со скоростью 10 км/ч.

То же самое на Владимирском спуске, Крещатике, Европейской площади, Бессарабской площади,улице Красноармейской, Скоропадского (длина пробки - 2,33 км). Набережное шоссе и Почтовая площадь - длина пробки 2,99 км.

Ситуация в киевском аэропорту "Борисполь" пока нормальная.