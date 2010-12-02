Сегодня мир отмечает День борьбы с рабством. Украина нуждается в отдельном законе о борьбе с торговлей людьми, считает посол ОБСЕ в Украине Любомир КОПАЙ.

Как сообщает “Немецкая волна”, по его словам, торговля людьми – это проблема не только Украины, но специфика Украины заключается в том, что она является как «импортером», так и «экспортером» в рамках этого явления.

В борьбе с рабством ОБСЕ поддерживает Украину, но ради большей эффективности на нынешнем этапе ей необходимо прежде всего принять два документа.

Речь идет об отдельном законе о борьбе с торговлей людьми и новой государственной программе на последующие пять лет, которой еще нет.

„Ми видим, что эта проблема все больше касается не только молодых женщин, но и украинских мужчин, которые в рабских условиях работают на строительствах, фабриках, кораблях, принимают участие в военных конфликтах”, - сказал Л.КОПАЙ.

Как отмечает “Немецкая волна”, трудовое рабство опередило сексуальное. Такую тенденцию подтверждает статистика, приведенная Международной организацией по миграции в Украине. С каждым годом от торговли людьми страдают больше мужчин. В этом году обращений в МОМ от лиц мужского пола поступило на 11% больше, чем в прошлом году. Из свыше 800 лиц (2010 год), которые обратились за помощью, 34% – мужчины. При этом большинство потерпевших в этом году, согласно статистике, это жертвы трудовой эксплуатации.

На втором месте – сексуальная эксплуатация и нищенство.

Странами риска для украинцев остаются Россия, Польша и Чехия. Оттуда в 2010 году было больше всего обращений о помощи, отмечают в МОМ.

Все более распространенным становится явление, когда украинцев эксплуатируют в пределах Украины. Пострадавшие обычно обращаются в неправительственные организации, а, следовательно, и в МОМ.

За 12 лет в Украине возбуждено почти три тысячи дел по обвинениям в торговле людьми, и только немногим больше полтысячи завершены судебным приговором.