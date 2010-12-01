Где в Украине больше всего больных с ВИЧ/СПИДом?

В Хмельницкой области проживает наибольшее среди западных областей количество больных ВИЧ/СПИД людей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Управления здравоохранения Хмельницкой облгосадминистрации Наталия СВЕСТУН.

“В настоящее время у нас на учете находится 1786 ВИЧ-инфицированных, в том числе 112 детей, 183 больных СПИД (из них 36 дети). Лишь в этом году диагноз ВИЧ-инфекции установили 245 лицам, в том числе 44 детям. Больше всего ВИЧ-инфицированных сейчас зарегистрировано в городах Хмельницкий и Нетишин, Изяславском, Полонском, Славутском, Хмельницком, Ярмолинецком и Шепетовском районах”, - отметила Н.СВЕСТУН.

По информации председателя Хмельницкой областной благотворительной организации “Виктория” Ларисы ВЫСОЦКОЙ, большинство больных ВИЧ/СПИД в области инфицировались половым путем.

"У ВИЧ/СПИД изменилось лицо. Так, по статистике, людей, инфицированных половым путем, в области в полтора раза больше, чем лиц, которые заразились через наркотические инъекции. Причиной такого "переселения" является, прежде всего, безответственное поведение людей при полной осведомленности о самой проблеме", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня отмечается Международный день борьбы со СПИД.