В Киеве ликвидировали ТМО

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение о создании комиссий по ликвидации территориальных медицинских объединений «Левобережное», «Лыбидское», «Старокиевское».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, добавив, что соответствующее распоряжение подписано во исполнение решения Киевсовета.

Как отмечается в сообщении, ввиду того, что ТМО являются бюджетными учреждениями, основанными на коммунальной собственности территориальной общины Киева, их ликвидация позволит экономить почти 7 млн. грн. в год. Эти деньги поступят в фонд оплаты труда в лечебные учреждения города, что позволит доукомплектовать их персоналом, подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, ТМО были созданы как административные структуры и, фактически, были посредниками между Главным управлением здравоохранения и лечебно-профилактическими учреждениями. Профильной комиссией Киевсовета и Главным управлением здравоохранения были проведены многочисленные проверки, которые не подтвердили эффективности существования ТМО. 28 октября 2010 года депутаты Киевсовета проголосовали за ликвидацию трех столичных территориальных медицинских объединений. Необходимость этого решения также была вызвана изменениями, состоявшимися в системе управления города относительно полномочий районных в г. Киеве государственных администраций.

После ликвидации ТМО поликлиники города будут подчинены районным государственным администрациям, в структуре которых есть управления или отделы здравоохранения.