1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Сегодня отмечается Международный день борьбы со СПИДом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Общества Красного Креста Украины, по оценкам международных организаций, Украина имеет острейшую эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ/СПИДу в Европе и среди стран СНГ. По состоянию на начало 2010 года в государстве проживало 360 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Свыше 77% среди ВИЧ-положительных - это украинцы трудоспособного возраста (15-49 лет).

ВИЧ-инфекция - заболевание, ослабляющее иммунитет человека, - поражает преимущественно молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Главными факторами распространения ВИЧ среди молодежи является употребление инъекционных наркотиков и незащищенные половые отношения. Между тем только каждый четвертый ВИЧ-положительный житель Украины сдал тест на ВИЧ и знает о своем ВИЧ-положительном статусе.

Общество Красного Креста Украины рассматривает проблему борьбы с ВИЧ/СПИДОМ, прежде всего, как проблему ответственности общества в целом и каждого гражданина в частности не только за свою жизнь, но и за будущее государства. Ведь большинство людей относятся к инфицированным или наркотически зависимым негативно, и даже агрессивно. В связи с этим Общество Красного Креста, в который раз, поднимает тему прав и защиты тех, кто находится под давлением дискриминации.

С целью профилактики передачи и предотвращения заражения ВИЧ Общество Красного Креста осуществляет обеспечение больных ВИЧ шприцами и специфическими лекарствами.

Общество Красного Креста призывает молодежь быть ответственной за свое поведение, помнить, что человек и его здоровье является высшей социальной ценностью, и не игнорировать обследования на ВИЧ.