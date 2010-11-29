Завтра в Украине - снег и -13° мороза

Завтра в Украине ночью ожидается снег и мокрый снег (на севере Левобережья местами сильный), кое-где налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели, на юге – дождь.

Днем без существенных осадков, только в северной и восточной части небольшие осадки, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью на большей части территории порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура на протяжении суток в северных и западных областях 3-8° мороза (в Карпатах 8-13°), на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге, в Донецкой и Луганской областях 2-7° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области во вторник ночью ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с, метели. Температура на протяжении суток 3-8° мороза.

В Киеве температура на протяжении суток 3-5° мороза.