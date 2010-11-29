Каждый пятый украинец считает себя несчастным

Относительно счастливыми чувствуют себя 68% жителей Украины, из них лишь 17% считают себя однозначно счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Вместе с тем, каждый пятый опрошенный считает себя несчастным. Еще 13% не смогли определиться.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в октябре 2009 года, число людей, считающих себя в большей или меньшей степени счастливыми, немного уменьшилось с 70 до 68%. Число тех, кто считает себя однозначно счастливыми, уменьшилось с 27 до 17%.

Как и год назад, самыми счастливыми чувствуют себя жители Севера и Запада, наименее счастливыми - жители Донбасса.

Напомним, все больше украинцев жалуются на ухудшение своего материального положения. Согласно опросам, почти каждый второй украинец обеднел в течение последнего полугодия, а 10% украинских семей не хватает денег даже на еду.

tsn.ua