В этом году отдохнули и оздоровились 55% школьников

На протяжении 2010 года отдохнули и оздоровились почти 55% детей школьного возраста.

На этом сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, выступая на Всеукраинском совещании по вопросам подведения итогов оздоровления и отдыха детей летом 2010 года, которое состоялась 26 ноября в Клубе Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

Как отметил Р.САФИУЛЛИН, общее количество детей, которые отдохнули и оздоровились в течение этого года, составляет почти 2 млн. 362 тыс. или более 54,6% от общего количества школьников.

За летний период оздоровлено более 1,5 млн. детей льготных категорий, из них детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 94,3% от общего количества детей этой категории школьного возраста; детей-инвалидов - 44,5%; детей из многодетных и малообеспеченных семей - 66,8%. В 8 регионах количество детей школьного возраста, охваченных услугами оздоровления и отдыха, превышает 60%.

"Благодаря своевременному принятию управленческих решений органами исполнительной власти взятые правительством обязательства относительно отдыха и оздоровления не менее 50% детей школьного возраста по Украине выполнены", - отметил Р.САФИУЛЛИН.

Всего на оздоровление и отдых детей из всех источников использовано почти 1 млрд. 486 млн. грн.

Министр напомнил, что в 2009 году вступил в силу Закон "Об оздоровлении и отдыхе детей". За это время разработано и утверждено почти 30 нормативно-правовых документов, которые стали основой для введения новых подходов в сфере оздоровления и отдыха. В то же время существует необходимость в дальнейшем совершенствовании некоторых нормативно-правовых актов.

Р.САФИУЛЛИН сообщил, что Министерством по делам семьи, молодежи и спорта введен Государственный реестр детских заведений оздоровления и отдыха, в который вносятся детские заведения оздоровления и отдыха независимо от формы собственности и подчинения.

"На сегодня из 310 поданных заявлений в Государственный реестр внесены 272 детских заведения оздоровления и отдыха", - отметил Р.САФИУЛЛИН.

По его словам, министерством разрабатывается Государственная целевая социальная программа оздоровления и отдыха детей на 2011-2015 годы, в которой будут предусмотрены мероприятия по развитию детских заведений оздоровления и отдыха, усовершенствованию материально-технической базы детских заведений и предусмотрено соответствующее финансирование.

"Строительству новых детских заведений оздоровления и отдыха также будут способствовать внесенные изменения в Закон "О планировании и застройке территорий" (относительно зданий заведений образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения)", - добавил министр.

Одной из форм государственного контроля за деятельностью заведений оздоровления и отдыха определена государственная аттестация. "На сегодня аттестовано 126 детских заведений. Высшую категорию получили 17 заведений, первую – 60, вторую – 40, третью – 9 заведений", - сказал Р.САФИУЛЛИН.