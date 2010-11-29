Помогите спасти маленькую Риту - в Украине лечить отказались!

У маленькой Риты Никитиной - раковая опухоль. В Украине девочке отказали в лечении. Шанс на выздоровление дают немецкие врачи. Родители Риты собственными силами собрали 10 000 евро и теперь Рита с мамой в клинике города Кельн. Там девочку обследовали и расписали программу лечения. Но на это лечение нужны 30 000 евро. Деньги, собранные родителями, уже потрачены на обследование и анализы. А 30 000 евро нужно внести до 5 декабря - иначе лечения не будет!

Родители обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти их маленькую дочку!

Лечение в Германии - единственный шанс Риты на жизнь!

Телефон папы Василия Никитина - 097-391-29-29

Реквизиты, по которым можно перечислить помощь:

Для жителей Украины

«ПРИВАТБАНК»

Для пополнения счета внутри «ПРИВАТБАНКА»

Номер карты: 4405 8850 1617 1685

Для пополнения счета из другого банка

Наименование банка «ПРИВАТБАНК»

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ЕГРПОУ: 14360570

Назначение платежа: 4405885016171685 Никитин В.И. благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Маргарито

«УкрСибБанк»

Наименование банка: «УкрСибБанк»

Код ОКПО: 09807750

ИНН 2384811332

МФО: 351005

Номер р / счета: 26201118047300

Получатель: Никитин Василий Игоревич

Назначение платежа: Благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Риты

«Райффайзен БанкАваль»

Банк получателя: Райффайзен Банк Аваль

Номер счета: 262092200976

МФО: 380805

Получатель: Никитин Василий Игоревич ИНН 2384811332

Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Риты

ЯНДЕКС кошелек

для Никитиной Маргариты

41001447412851

PAY PAL julorenz@yandex.ru

Nikitina Rita

Почтовые переводы

61170 Украина, г.Харьков-170, а / я 11628

ул.Гв.Широнинцев, д.43В, кв.187

Никитин Василий Игоревич

Для жителей Европы и Америки

Реквизиты счета в евро (EUR):

Correspondent bank: Deutsche Bank, Frankfurt

S.W.I.F.T / BIC code: DEUTDEFF

Correspondent account: 10094765400000

Beneficiary bank: JSC ProCredit Bank, Kiev, Ukraine

S.W.I.F.T / BICcode: MIFCUAUK

Beneficiary: NAME: Maiia Nikitina

Account: 26258210181343

Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты

Реквизиты счета в долларах: (USD):

Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK

CHASE METROTECH CENTER

7TH FLOOR BROOKLYN NY

11245 USA

S.W.I.F.T / BIC code: CHASUS33

Correspondent account: 0011000080

Beneficiary bank: PRIVATBANK

DNEPROPETROVSK, UKRAINE

S.W.I.F.T / BICcode: PBANUA2X

Beneficiary customer:

NAME: Nikitin Vasyl

Account number: 4405885016170752

KHARKOV, UKRAINE

Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты

Реквизиты счета в российских рублях (RUB):

Correspondent bank: ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК, МОСКВА, РОССИЯ

Корр. счет в отделении 1 Московского ГТУ Банка России: 30101810600000000119

S.W.I.F.T / BIC code: 044583119, INN 7744000912

Beneficiary bank: АО «ПроКредитБанк», Киев, Украина

Account: 30111810130000932901

Beneficiary:

NAME VASYL NIKITIN

Account 26203210181149

Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты