Помогите спасти маленькую Риту - в Украине лечить отказались!
Нужны 30 000 евро
У маленькой Риты Никитиной - раковая опухоль. В Украине девочке отказали в лечении. Шанс на выздоровление дают немецкие врачи. Родители Риты собственными силами собрали 10 000 евро и теперь Рита с мамой в клинике города Кельн. Там девочку обследовали и расписали программу лечения. Но на это лечение нужны 30 000 евро. Деньги, собранные родителями, уже потрачены на обследование и анализы. А 30 000 евро нужно внести до 5 декабря - иначе лечения не будет!
Родители обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти их маленькую дочку!
Лечение в Германии - единственный шанс Риты на жизнь!
Телефон папы Василия Никитина - 097-391-29-29
Реквизиты, по которым можно перечислить помощь:
Для жителей Украины
«ПРИВАТБАНК»
Для пополнения счета внутри «ПРИВАТБАНКА»
Номер карты: 4405 8850 1617 1685
Для пополнения счета из другого банка
Наименование банка «ПРИВАТБАНК»
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕГРПОУ: 14360570
Назначение платежа: 4405885016171685 Никитин В.И. благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Маргарито
«УкрСибБанк»
Наименование банка: «УкрСибБанк»
Код ОКПО: 09807750
ИНН 2384811332
МФО: 351005
Номер р / счета: 26201118047300
Получатель: Никитин Василий Игоревич
Назначение платежа: Благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Риты
«Райффайзен БанкАваль»
Банк получателя: Райффайзен Банк Аваль
Номер счета: 262092200976
МФО: 380805
Получатель: Никитин Василий Игоревич ИНН 2384811332
Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение дочери Никитиной Риты
ЯНДЕКС кошелек
для Никитиной Маргариты
41001447412851
PAY PAL julorenz@yandex.ru
Nikitina Rita
Почтовые переводы
61170 Украина, г.Харьков-170, а / я 11628
ул.Гв.Широнинцев, д.43В, кв.187
Никитин Василий Игоревич
Для жителей Европы и Америки
Реквизиты счета в евро (EUR):
Correspondent bank: Deutsche Bank, Frankfurt
S.W.I.F.T / BIC code: DEUTDEFF
Correspondent account: 10094765400000
Beneficiary bank: JSC ProCredit Bank, Kiev, Ukraine
S.W.I.F.T / BICcode: MIFCUAUK
Beneficiary: NAME: Maiia Nikitina
Account: 26258210181343
Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты
Реквизиты счета в долларах: (USD):
Correspondent bank: JP MORGAN CHASE BANK
CHASE METROTECH CENTER
7TH FLOOR BROOKLYN NY
11245 USA
S.W.I.F.T / BIC code: CHASUS33
Correspondent account: 0011000080
Beneficiary bank: PRIVATBANK
DNEPROPETROVSK, UKRAINE
S.W.I.F.T / BICcode: PBANUA2X
Beneficiary customer:
NAME: Nikitin Vasyl
Account number: 4405885016170752
KHARKOV, UKRAINE
Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты
Реквизиты счета в российских рублях (RUB):
Correspondent bank: ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК, МОСКВА, РОССИЯ
Корр. счет в отделении 1 Московского ГТУ Банка России: 30101810600000000119
S.W.I.F.T / BIC code: 044583119, INN 7744000912
Beneficiary bank: АО «ПроКредитБанк», Киев, Украина
Account: 30111810130000932901
Beneficiary:
NAME VASYL NIKITIN
Account 26203210181149
Details of payment: на лечение Никитиной Маргариты