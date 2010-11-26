Бланки уменьшат желание врачей выписывать лишние лекарства

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что обязательное назначение лекарств на бланках уменьшит желание врачей выписывать лишние лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Департамента регуляторной политики Министерства здравоохранения Владимир КАРАСИК на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что на сегодняшний день распространено явление полипрагмации, когда медики выписывают больше лекарственных средств, чем необходимо больному для лечения.

В.КАРАСИК подчеркнул, что проектом приказа «О внесении изменений в приказ Минздрава Украины от 19.07.2005 № 360» предусмотрено, что врачи будут выписывать лекарства исключительно на бланках. “Назначение лекарств не на кусочке бумаги, а на официальном бланке будут вынуждать врачей более ответственно относиться к своим назначениям”, - отметил В.КАРАСИК.

Кроме того, он заверил, что после 1 декабря 2010 года граждане смогут, как и ранее, покупать лекарства в аптеках без рецептов. “Никакой революции с 1 декабря на территории Украины в смысле продажи лекарств не произойдет”, - отметил он.

По словам В.КАРАСИКА, после введения в действие названного приказа 30% лекарств, которые продавались без рецептов, так и будут продаваться.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Министерство здравоохранения Украины заявило, что информация, распространенная некоторыми средствами массовой информации о том, что с 1 декабря украинцев заставят покупать лекарства только по рецептам, несколько искажена и не отвечает действительности.

Изменение отпуска лекарств будет касаться только врачей и фармацевтов и будет введено с целью усиления контроля над выписыванием и отпуском рецептурных лекарственных средств, объяснили в министерстве.

Именно по этой причине Минздрав разработал проект приказа «О внесении изменений в приказ Минздрава Украины от 19.07.2005 № 360», которым предусмотрены изменения в оформлении рецептурного бланка исключительно на рецептурные лекарственные средства.

Рецепты будут выписываться больному при наличии соответствующих показаний с обязательным сохранением верхней части выписанного рецепта, до линии отрыва, и записью о назначении лекарственных средств или изделий медицинского назначения в медицинской документации (история болезни, медицинская карта амбулаторного или стационарного больного).

Рецепты выписываются в 2-х экземплярах. Первый экземпляр - для предъявления в аптеке или аптечном пункте, второй экземпляр (с отметкой «для больного») остается у больного. Рецепты остаются и хранятся в аптеках и аптечных пунктах.

В случае отпуска меньшего, чем выписано в рецепте, количества лекарственного средства ставится штамп «Отпущено» и делается пометка о количестве отпущенного лекарственного средства, и рецепт возвращается больному, с одновременным оформлением сигнатуры на отпущенные лекарственные средства с указанием всей информации, указанной в рецепте, которая остается и хранится в аптеках и аптечных пунктах. По таким рецептам лекарства отпускаются до достижения количества, назначенного врачом.

Рецепты (ф-1) и сигнатуры на рецептурные лекарственные средства хранятся в аптеках и аптечных пунктах на протяжении одного квартала (без учета текущего квартала).

Пациент сможет получить назначенные ему медработником лекарственные средства при предъявлении рецепта в аптеке или в аптечном пункте.

Отпуск рецептурных лекарственных средств из аптечных киосков запрещен.

В случае отсутствия в аптеке лекарственного средства, выписанного врачом, пациенту, по его согласию, может быть предложено лекарственное средство под другим торговым названием, но с таким же действующим веществом (под международным непатентованным названием), формой отпуска и дозировкой, как и лекарственное средство, выписанное в рецепте. Указанная норма не распространяется на лекарственные средства, которые отпускаются бесплатно и на льготных условиях, и на те, которые подлежат предметно-количественному учету.