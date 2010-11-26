Детский дом – модель тюремной жизни

В Киеве, при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”, презентована книга российского общественного деятеля, публициста Александра ГЕЗАЛОВА “Соленое детство”.

Во время презентации в УНИАН, А.ГЕЗАЛОВ отметил, что в книге речь идет о жизни в детдомах, об иерархии, системе взаимоотношений между сиротами, о системе ценностей в таких заведениях.

А.ГЕЗАЛОВ подчеркнул, что детский дом – модель будущей армейской или тюремной жизни, “здесь старшие и сильные отрабатывают на младших и беззащитных технологию подавления личности”.

“Государство должно сделать все, чтобы ребенок, который очутился в сложной ситуации без семьи, не попал в интернатную систему. Потому что, если ребенок пострадал в семье, для чего ее направлять страдать в интернатную систему? Большинство детей, проживающих вместе, априори не могут быть добрыми. Нельзя быть добрым там, где один воспитатель, где ограничены ресурсы, где есть четкая иерархия," – сказал А.ГЕЗАЛОВ.

В рамках презентации “Соленого детства” были подняты проблемы интернатной системы Украины и обращено внимание на шаги по ее реформированию.

В частности, руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья КАСЬЯНОВА отметила, что в нашей стране уже многие годы говорится о реформах в интернатной системе, в действительности же ничего не меняется. “Уже 5 лет говорят о реформировании интернатной системы, однако ничего не изменилось, она лишь укрепляется. Детей из малообеспеченных семей там становится больше," – отметила Д.КАСЬЯНОВА.

По ее словам, книга “Соленое детство” вышла в России еще в 2002 году и имела большой резонанс, “поскольку она написана человеком, который прошел все этапы этой системы, выжив в ней”.

Книга “Соленое детство” издана на средства благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”. В книгу вошли работы фотографов с фотовыставки “Увидеть сердцем”, посвященной украинским детским домам и детям-сиротам.

Справка УНИАН. Семейные ценности - приоритет для Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Фонд делает все возможное для того, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье: способствует национальному усыновлению, оказывает поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа, в том числе и материальную; сотрудничает с детскими интернатными учреждениями с целью предотвращения социального сиротства. 1 июня 2008 года фонд “Развитие Украины” запустил проект «Развитие семейных форм воспитания» .

За время реализации проекта Фонд Рината Ахметова:

• Инициировал разработку закона Украины «Об организационно-правовых мерах относительно деятельности органов опеки и заботы». Новый закон будет регулировать защиту прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, детей-инвалидов и взрослых неработоспособных граждан;

• Создал четыре детских дома семейного типа в Донецкой области, в каждом из которых уже воспитывается более пяти детей.

• Поддержал всеукраинскую кампанию «Этому ребенку нужна семья». Проект реализуется в партнерстве с ОО «Магнолия» и украинскими телеканалами.

• Открыл горячую телефонную линию по вопросам усыновления. Каждую неделю на этот номер поступает более 100 звонков со всей Украины; разработал и запустил первый национальный портал www.sirotstvy.net, на котором размещена информация о детях, которые подлежат усыновлению. За время реализации проекта с декабря 2009 года 677 детей нашли семью.

*** Александр ГЕЗАЛОВ – председатель Карельской общественной молодежной организации «Равновесие», консультант социального Центра «Забота». Выпускник детского дома, в котором (а точнее «в которых» – в его жизни их было около десяти) он провел 16 лет. Имеет 5 образований. Одно из которых высшее – социальное. Автор известной многим книги о жизни детей-сирот “Соленое детство”. Шеф-редактор сайтов “Сиротская душа" -sirotinka.ru и “Stop-abort.Ru – В защиту жизни”, “Союза выпускников детских домов России uspeshnye-siroty.ru”. Награжден государственными, церковными и ведомственными наградами.