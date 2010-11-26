В 2011 г. будет предусмотрено 60 млн. грн. для гемофиликов

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявляет, что правительство при формировании государственного бюджета на 2011 год предусмотрит выделение 60 млн. грн. для приобретения Министерством здравоохранения лекарственных препаратов для больных гемофилией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА сообщила сегодня на брифинге в Администрации Президента.

"В проекте государственного бюджета на следующий год заложено 60 млн. грн. для обеспечения препаратами этой группы больных", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Министерством здравоохранения эффективно использовать бюджетные средства, предусмотренные в 2010 году на выполнение программы по закупке препаратов для больных гемофилией. "Поставлена задача, чтобы Министерство здравоохранения средства, оставшиеся в 2010 году для этих целей (а их около 5 млн. грн.), должны быть с толком и эффективно потрачены на те группы препаратов, которые нужны для пропорционального лечения больных", - сообщила она, отметив, что для больных гемофилией необходим комплекс из 5 препаратов.

И.АКИМОВА подчеркнула, что обострение проблемы обеспечения препаратами больных гемофилией демонстрирует необходимость усиления контроля за тендерными закупками, в частности, лекарственных средств. "Наведение порядка в тендерных процедурах, в процессе закупок адекватных и нужных препаратов - это первый, но только первый шаг в реформе здравоохранения, акцент на которой сейчас делает Президент", - заявила первый заместитель главы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 25 ноября поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ принять меры по обеспечению необходимого количества лекарственных препаратов для качественного лечения больных гемофилией.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поручил, при необходимости, разработать и внести соответствующие изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», а также учесть необходимые средства на лечение этой болезни в государственном бюджете 2011 года и последующих годов.

В течение 5 дней правительство должно решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, которые не обеспечили надлежащую работу по лечению данной болезни.

Председателю Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петру АНДРЕЕВУ поручено осуществить проверку целевого использования средств, предусмотренных на закупку лекарственных средств для лечения больных гемофилией, в частности, по обеспечению конкурсных условий во время осуществления государственной закупки таких лекарств, соответствия их ценовой составляющей мировой конъюнктуре.

Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ рекомендуется осуществить проверку соблюдения требований законодательства во время проведения государственных закупок лекарственных средств, предусмотренных для лечения больных гемофилией.