В чем польза зеленого чая

Любой чай полезен. Кроме прекрасного вкуса и аромата, он содержит значительное количество веществ, нужных человеку: витамины, эфирные масла, танин, кофеин, теобромин и другие.

В зеленом чае в 10 раз больше витамина С, чем в черном. Дубильных веществ - в 2 раза. В сравнении с черным чаем, зеленый намного сильнее возбуждает и стимулирует.

Лечебные свойства этого напитка поражают. Например, 2-3-дневным настоем зеленого чая уничтожают дизентерийные палочки. Витамин Р прекрасно укрепляет стенки сосудов, потому его используют при лечении сложных кровоизлияний и старческой ломкости капилляров. Зеленый чай выводит из организма тяжелые металлы.

Регулярно следует пить зеленый чай и тем, кто лечится от язвы двенадцатиперстной кишки. Врачи советуют всем без исключения ежедневно выпивать по меньшей мере шесть чашек чая - он принесет только пользу. Зеленый чай не имеет никаких противопоказаний, его можно давать даже детям - конечно, более слабый настой.

Как правильно выбрать зеленый чай

В первую очередь, на что следует обратить внимание - цена. Качественный чай не должен стоить меньше 3 гривен за 100 г. Очень важно, как он упакован. Чай в любом случае не должен касаться целлофана, наикратчайший вариант - упаковка из фольги или пергамента. Листочки доброго чая обязательно должны быть скрученные, но не плоские и не резаные. Цвет - соединение серебристого и зеленоватого оттенков.

Вопреки распространенному мнению, крупнолистовой чай - никоим образом не наилучший выбор: грубые листки не скручиваются и являются быстрее полуфабрикатом. Качественный напиток имеет нежный оливковый оттенок, он прозрачен, и, постояв немного, становится мутным. Тому, кого укачивает в транспорте, следует жевать сухой зеленый чай - он подавляет тошноту. Поможет этот чудо-средство и в случае конъюнктивита, воспаления глаз. Для этого следует смешать крепкий холодный настой зеленого и черного чаев с красным сухим вином (одна чайная ложка на стакан чая) и промыть им глаза.

Любые посторонние запахи перебивают, портят вкус зеленого чая. К нему нельзя добавлять сахар или пить его с конфетами, бутербродами. Зеленый чай прекрасен сам по себе.

Тест на качество зеленого чая

После того как чай настоялся, нажмите на листки, которые остались после заваривания. Чем они мягче и нежнее, то более качественный чай. И еще один секрет: хороший чай должен быть свежим, ведь вкус он сохраняет лишь на протяжении двух лет.