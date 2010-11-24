Украина одобрила создание телемедицинских систем в СНГ

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ относительно создания совместных национальных телемедицинских систем и дальнейшего их развития и использования.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 17 ноября.

Как отмечается в сообщении, в будущем подписание данного соглашения позводит правительствам стран СНГ совместно и эффективно использовать национальные телемедицинские системы для повышения уровня здравоохранения граждан, а также усовершенствования систем здравоохранения на основе использования современных научных технологий и инноваций.

Основными задачами при создании совместных национальных телемедицинских систем являются: обеспечение доступности и качества медицинской помощи; предоставление качественной медицинской помощи населению, независимо от местожительства; обеспечение эффективной системы подготовки и переподготовки медицинских кадров; развитие связанных с телемедициной научных и промышленных сфер; подготовка, повышение квалификации и сертификация специалистов в области телемедицины.

Источниками финансирования мероприятий является государственный бюджет, бюджеты местных органов исполнительной власти, средства международных организаций и другие источники, не запрещенные действующим законодательством. Общая ориентировочная стоимость выполнения мероприятий по развитию существующей телемедицинской сети на 2011 год составляет 7 млн. 432 тыс. грн.