25 ноября 2010 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке журнала «Эксперт» приглашает на круглый стол «Продай игрушки – помоги ребенку из детдома!».

Круглый стол состоится в г. Киеве, ул. Владимирская, 57, Дом Учителя, 3-й этаж, Большой зал, начало в 15-00, регистрация участников – с 14-00.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка, представители СМИ.

Специальный гость - российский общественный деятель, публицист, выпускник интерната, автор книги «Соленое детство» Александр Гезалов*.

«Когда меня спрашивают перед очередным набегом на детский дом, с целью его облагодетельствования, что подарить деткам-сиротам, я говорю – сиротам помогать не надо. Лучше всего продайте все, что вы приготовили для них, и, взяв с собой специалиста по профориентации, помогите сотрудникам детского дома научиться правильно, помогать своим подопечным», - Александр Гезалов http://gezalov.net/?p=456.

В ходе круглого стола состоится презентация результатов исследования «Жизненный путь выпускников интернатных учреждений, детских домов семейного типа и приемных семей», которое было проведено по заказу фонда «Развитие Украины» Украинским центром социальных реформ совместно с Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко при поддержке «Главред-медиа».

Участники круглого стола обсудят стратегию деинституализации интернатных учреждений Украины.

- Ольга Балакирева, глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко;

- Людмила Балым, директор Государственного департамента усыновлению и защите прав ребенка, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины;

- Людмила Волынец, сопредседатель ВОО «Служба защиты детей»;

- Александр Гезалов, российский общественный деятель, публицист, выпускник советского детдома;

- Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

-Галина Пилягина, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской, социальной и судебной психиатрии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика;

- Галина Постолюк, директор ПБО «Надія і житло для дітей» в Украине.

На сегодняшний день в стране более 100 000 детей, имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в том числе в интернатах, находящихся в сфере управления МОН, МОЗ, Минтруда – 28 579 человек. За годы независимости на фоне уменьшения общего количества детей ежегодно увеличивается показатель количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в расчете на 100 000 детского населения. Этот показатель достиг 285,8 в 2007 году, что на 41,1% больше чем в 2000 году.

По мнению организаторов круглого стола, нельзя допустить укрепление интернатной системы, которая работает не в интересах ребенка и в состоянии обеспечить только базовые потребности. Многочисленные исследования, в т.ч. ЮНИСЕФ, Home and Hope for Children, показали - ребенок, который прожил в учреждении 3 года, никогда не сможет догнать в развитии ребенка, выросшего в семье. Каждый второй ребенок школьного возраста, который воспитывается в интернатном учреждении, проходит через все формы насилия: физическое, эмоциональное и сексуальное. Жизнь ребенка в интернате основана на его зависимости от персонала. Существующая система учит выживать в интернате, а не за его стенами, где подросток остается наедине со всеми проблемами взрослой жизни.

Накануне новогодних праздников мы призываем задуматься, так ли необходимы игрушки и сладости воспитанникам детдомов? Чем мы можем помочь по-настоящему?

По итогам круглого стола в журнале «Эксперт» будет подготовлена аналитическая статья.

По вопросам участия в мероприятии обращаться по телефону - +38-044-207-08-82(83); a.perkovskaya@expert.ua

По вопросу аккредитации журналистов - +38 044 502 52 12, +38 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua.

*Александр Гезалов – председатель Карельской общественной молодежной организации «Равновесие», консультант социального Центра «Попечение». Випускник детского дома, в котором (а точнее «в которых» – в его жизни их было около десяти) он провел 16 лет. После детского дома служил на атомной подводной лодке торпедистом. После получил еще 5 образований. Одно из которых высшее – социальное. Автор известной многим книги о жизни детей-сирот «Соленое детство». Шеф-редактор сайтов «Сиротская душа – sirotinka.ru» и «Stop-abort.ru — В защиту жизни», «Союза выпускников детских домов России uspeshnye-siroty.ru». Награжден государственными, церковными и ведомственными наградами.

* Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь Больше информации www.fdu.org.ua

* Журнал «Эксперт Украина» – это еженедельный деловой и общественно-политический журнал, который был учрежден в декабре 2004 года и издается в Украине тиражом свыше 35 000 экземпляров. За это время была создана разветвленная издательская и информационная группа, в состав которой также входит Эксперт. Конференции, Рейтинговый центр, Национальный комитет IPO, специальные проекты «Эксперт. Регион», «Эксперт. Страна». Больше информации www.expert.ua