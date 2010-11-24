Центр детской кардиохирургии получил статус референтной клиники

Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения впервые в Украине получил статус референтной клиники, подписав соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Philips.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам директора Центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины Ильи ЕМЦА, понятие «референтная клиника» появилось в мире не так давно.

«Это уникальная форма взаимоотношений между компанией, которая производит высокотехнологическое, высокоспециализированное оборудование для медицины и ведущей клиникой,» - сказал И.ЕМЕЦ.

Он подчеркнул, что сегодня ведущие мировые компании-производители медоборудования очень тесно работают с больницами, в которых оказывается высокотехнологическая помощь. «Современные медицинские технологии находятся на очень высоком уровне. Самый искусный хирург не может сделать операции одним лишь скальпелем. Вторая половина успеха зависит от того, кто разрабатывает высокие технологии. Тот факт, что наш центр выбрали референтной клиникой означает, что мы уже вышли из уровня тех медицинских учреждений, которые только обучаются, мы можем уже сами обучать,» - отметил И.ЕМЕЦ.

В результате подписания документа Центр детской кардиологии станет крупнейшим региональным учебным центром повышения квалификации кардиологов, специалистов лучевой и функциональной диагностики.

«Это открывает двери для пациентов из других стран, для сотрудников других стран, которые захотят с нами сотрудничать. Это - очень важный шаг для всей украинской медицины в предоставлении высокотехнологической помощи,» - отметил И.ЕМЕЦ.

Подписание соглашения, по словам директора Центра детской кардиологии и кардиохирургии, поставило это украинское медучреждение в один ряд с ведущими клиниками мира, в частности с Университетским медицинским центром (Утрехт, Голландия), Немецким кардиологическим институтом (Берлин, Германия), Клиникой кардиохирургии (Карлсруэ, Германия), Больницей фонда Ротшильда (Пражи, Франция).