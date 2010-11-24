Лекарства в Украине будут продаваться не только по рецептам

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что информация, распространенная некоторыми средствами массовой информации о том, что с 1 декабря украинцев заставят покупать лекарства только по рецептам, несколько искажена и не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Минздрав Украины отмечает, что безрецептурные лекарства граждане, как и ранее, смогут покупать в аптеках без рецепта.

Изменение отпуска лекарств будут касаться лишь врачей и фармацевтов и будут введены с целью усиления контроля над выписыванием и отпуском рецептурных лекарственных средств, объяснили в министерстве.

Именно по этой причине Минздрав разработал проект приказа «О внесении изменений в приказ Минздрава Украины от 19.07.2005 № 360», которым предусмотрены изменения в оформлении рецептурного бланка исключительно на рецептурные лекарственные средства.

Рецепты будут выписываться больному при наличии соответствующих показаний с обязательным сохранением верхней части выписанного рецепта, до линии отрыва, и записью о назначении лекарственных средств или изделий медицинского назначения в медицинской документации (история болезни, медицинская карта амбулаторного или стационарного больного).

Рецепты выписываются в 2 экземплярах. Первый экземпляр - для предъявления в аптеке или аптечном пункте, второй экземпляр (с отметкой «для больного») - для больного. Рецепты остаются и хранятся в аптеках и аптечных пунктах.

В случае отпуска меньшего, чем выписано в рецепте, количества лекарственного средства ставится штамп «Отпущено» и делается отметка о количестве отпущенного лекарственного средства и рецепт возвращается больному, с одновременным оформлением сигнатуры на отпущенные лекарственные средства с указанием всей информации, указанной в рецепте, которая остается и хранится в аптеках и аптечных пунктах. По таким рецептам лекарства отпускаются до достижения количества, назначенного врачом.

Рецепты (ф-1) и сигнатуры на рецептурные лекарственные средства хранятся в аптеках и аптечных пунктах на протяжении одного квартала (без учета текущего квартала).

Пациент сможет получить назначенные ему медработником лекарственные средства при предъявлении рецепта в аптеке или аптечном пункте.

Отпуск рецептурных лекарственных средств из аптечных киосков запрещен.

В случае отсутствия в аптеке лекарственного средства, выписанного врачом, пациенту, по его согласию, может быть предложено лекарственное средство под другим торговым названием, но с таким же действующим веществом (по международному непатентованному названию), формой отпуска и дозировкой, как и лекарственное средство, выписанное в рецепте. Указанная норма не распространяется на лекарственные средства, которые отпускаются бесплатно и на льготных условиях, и на те, которые подлежат предметно-количественному учету.