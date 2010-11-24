Завтра в Украине мороз

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В южной и восточной частях дожди, в Крыму и Приазовье местами сильные, температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Крыму ночью 6-11°, днем 9-14°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 1-6° мороза; днем 1-6° тепла.

Ветер в Украине западный и юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.