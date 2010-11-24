Украина запретила ввоз свиней из Сербии

13:21, 24 ноября 2010
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Классическая чума свиней

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз свиней, продукции и сырья из них из Сербии.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что запрет введен распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 23 ноября 2010 г. Запрет введен в соответствии с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро о регистрации в этой стране заболевания свиней классической чумой свиней.

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