Пассажирский поезд Харьков – Ивано-Франковск врезался в КамАЗ
15:55, 22 ноября 2010Страна
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Детали выясняются...
В Козятинском районе Винницкой области сегодня произошло столкновения КамАЗа и пассажирского поезда «Харьков – Ивано-Франковск».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.
Трагедия произошла днем 22 ноября на переезде «Кордошевка-Голендры», говорится в сообщении.
По предварительной информации, КамАЗ выехал на железнодорожное полотно. Не успевший пересечь пути грузовой автомобиль был протаранен локомотивом пассажирского поезда «Харьков – Ивано-Франковск».
На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ МЧС Украины в Винницкой области. Детали чрезвычайного происшествия выясняются.
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