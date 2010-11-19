Усилят контроль за спецсредствами для перевозки детей

Госавтоинспекция Украины усилит контроль над использованием водителями автомобилей специальных средств для перевозки детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сегодня в Киеве во время круглого стола по случаю недели безопасности дорожного движения, которая проводится с 15 по 21 ноября.

“В ближайшее время мы будем усиливать контроль над использованием водителями средств безопасности для детей, которые перевозятся в автомобилях”, - сказал он.

При этом Е.КРАВЕЦ проинформировал, что за 10 месяцев этого года в Украине произошло 27 тыс. 157 ДТП с тяжелыми последствиями, в которых 3 тысячи 719 человек погибли и 32 тысячи 476 получили травмы. Из общего количества автоаварий более 3 тысяч возникли с участием детей. В этих ДТП 134 ребенка погибли и 3,5 тысячи получили травмы.

В то же время начальник пресс-службы заметил, что за последние четыре года в Украине количество ДТП с гибелью детей уменьшилось в семь раз. По словам Е.КРАВЦА, такая тенденция сложилась, в первую очередь, благодаря усилению профилактически-разъяснительной работы относительно соблюдения ПДД.