Усилят контроль за спецсредствами для перевозки детей
Безопасность дорожного движения
Госавтоинспекция Украины усилит контроль над использованием водителями автомобилей специальных средств для перевозки детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сегодня в Киеве во время круглого стола по случаю недели безопасности дорожного движения, которая проводится с 15 по 21 ноября.
“В ближайшее время мы будем усиливать контроль над использованием водителями средств безопасности для детей, которые перевозятся в автомобилях”, - сказал он.
При этом Е.КРАВЕЦ проинформировал, что за 10 месяцев этого года в Украине произошло 27 тыс. 157 ДТП с тяжелыми последствиями, в которых 3 тысячи 719 человек погибли и 32 тысячи 476 получили травмы. Из общего количества автоаварий более 3 тысяч возникли с участием детей. В этих ДТП 134 ребенка погибли и 3,5 тысячи получили травмы.
В то же время начальник пресс-службы заметил, что за последние четыре года в Украине количество ДТП с гибелью детей уменьшилось в семь раз. По словам Е.КРАВЦА, такая тенденция сложилась, в первую очередь, благодаря усилению профилактически-разъяснительной работы относительно соблюдения ПДД.