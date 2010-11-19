В Украине пройдет кампания по защите прав ребенка

Во время матчей финального этапа Евро-2012 в Украине будет проведена кампания по защите прав ребенка "Давай вместе".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, кампания инициирована Представительством Детского фонда в Украине (ЮНИСЕФ) и будет организована совместно Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта, ЮНИСЕФ и рядом неправительственных организаций, которые пожелали присоединиться к акции.

Акция будет направлена на защиту прав детей, женщин, противодействую насилию, противодействую употреблению наркотиков, пропаганды терпимости и толерантного отношения к более слабому.

Сегодня состоялось первое заседание Организационного комитета по проведению кампании "Давай вместе", который возглавил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Сергей ГЛУЩЕНКО.

Как отмечалось на заседании, проведение заключительного этапа Евро-2012 - это не только грандиозное событие для спорта и экономики Украины, но и бизнес-акция, которая должна нести социальную ответственность. При этом, как отмечали выступающие, во время таких масштабных событий открываются границы для приема огромного количества гостей в городах проведения матчей, что влияет на увеличение случаев насилия против женщин, детей и др. Учитывая это, было предложено проведение кампании защиты прав ребенка "Давай вместе".

С.ГЛУЩЕНКО поддержал проведение кампании, предложив начать ее за год до начала Евро-2012 для повышения эффективности.

Кроме этого, было предложено в рамках кампании провести подкампанию по формированию к родителей ответственного отношения к здоровью детей, подготовку волонтеров для участия в кампании и возможности одновременного проведения ее не только в Украине, но и в Польше.