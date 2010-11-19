Производство безалкогольных напитков снизилось на 3%

В Украине за январь-октябрь 2010 года произведено 127 млн. дал безалкогольных напитков, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство безалкогольных напитков составило 5,6 млн. дал, что на 36,2% меньше показателя за сентябрь 2010 года и на 22,8% меньше показателя за октябрь 2009 года.