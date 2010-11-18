Программы по ВИЧ/СПИДу дофинансируют на 60 млн. грн.

Комитет Верховной Рады Украины по здравоохранению готовит письмо премьер-министру Николаю АЗАРОВУ о необходимости дофинансирования в ближайшее время программ по ВИЧ/СПИДу на 60 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель комитета Татьяна БАХТЕЕВА.

«Мы постоянно занимаемся этим вопросом. Вчера мы рассматривали вопрос о финансировании. Было принято решение о том, чтобы подготовить письмо премьер-министру о необходимости дофинансирования уже в ближайшее время. Мы ведем совместную работу с Президентом – проблеме ВИЧ, туберкулеза уделяется большое внимание», - подчеркнула она.

Т.БАХТЕЕВА отметила, что решение проблемы ВИЧ/СПИДа в Украине требует изменений законодательства. «Количество официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в Украине - 160 тысяч человек, а в реальности таких людей в 2-3 раза больше. И для этих людей нет определенных льгот, нет гарантии о свободе, нет гарантии о получении медикаментозного лечения. Сегодня готовится новый законопроект, который позволит улучшить регистрацию больных, создать единый реестр и улучшить доступность антиретровирусной терапии», - сказала глава комитета.

В ходе Национальной научно-практической конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа «За каждую жизнь вместе», которая сегодня проходит в Киеве, отмечалось, что, по оценочным данным, количество ВИЧ-инфицированных в Украине превышает 340 тысяч человек, а темпы распространения вируса являются одними из самых высоких в мире.

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, и Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ, проводят сбор подписей украинцев под обращением к Президенту вывести решение проблемы ВИЧ/СПИДа в Украине в ранг государственного приоритета. Сбор подписей проходит на сайте www.aidspresident.com.ua На данный момент собрано около 2 тысяч тысяч подписей. Обращение будет передано Президенту 1 декабря, во Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом.