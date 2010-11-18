Платные услуги в детсадах не будут вводить

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заверяет, что его ведомство не будет вводить платные услуги в детсадах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции.

«Никакие платные услуги в детсадах не вводятся, потому что по закону они были введены два десятка лет назад. И ничего здесь ни на йоту не изменилось», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он отметил, что родители платят за питание детей в детсадах. Кроме того, при согласии родителей и руководства детсадов могут вводиться дополнительные занятия, за которые платят родители. В частности, это касается изучения иностранных языков или занятий по искусству.