Украина запретила ввоз из Мозамбика мясопродукции из-за ящура
14:29, 18 ноября 2010Страна
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Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них из Республики Мозамбик.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины.
Отмечается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Мозамбика зарегистрировано заболевание животных ящуром.
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