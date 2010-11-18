В Доминиканской Республике тоже холера

МИД Украины рекомендует туристам воздержаться от посещения Доминиканской Республики до конца этого года в связи с тем, что в этой стране был зарегистрирован случай заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации Посольства Украины в Республике Куба, 16 ноября был зарегистрирован первый случай заболевания холерой в Доминиканской Республике.