В смерти младенцев виноваты искусственные смеси?

Трое младенцев скончались в течение месяца от отравления в селе Косари Каменского района Черкасской области. Все дети питались искусственными смесями.

Косарчанка Светлана Совко вызвала скорую к младенцам-близнецам. Один из пятимесячных младенцев до приезда врача умер.

"Другой не подавал признаков болезни, поэтому его не госпитализировали. Мать с другим ребенком утром поехала в райцентр в детскую больницу на обследование, но там же и второй ребенок умер. Сегодня уже известно, что эти дети умерли от отравления", - рассказал сельский председатель Василий Воропай.

В октябре в Косарях умер младенец 4-х месяцев, отравившись, по предварительным данным, искусственными смесями. По словам сельского председателя, анализы воды из колодцев, а также тех молочных смесей санэпидстанция отправила в Киев на анализы.

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