Какой будет погода завтра

Погода в Украине завтра, 18 ноября, останется без изменений.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Только днем в Прикарпатье, Закарпатье, Одесской и местами Винницкой областях дождь.

Ночью и в первой половине дня местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Крыма до 13°; днем 8-13°, в южных областях до 16°, в Крыму 17-22°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 8-13°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем - 10-12°.