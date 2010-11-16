Наркозависимость в Украине приравнивают к преступлению

Установленные Министерством здравоохранения Украины параметры размеров наркотических средств фактически приравнивают наркозависимость к преступлению, которое угрожает всплеском эпидемии ВИЧ/СПИД в государстве.

Об этом заявили руководители Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей КЛЕПИКОВ и Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Альянса.

Как отмечается в сообщении, в результате вступления в силу приказа Министерства здравоохранения Украины №634 (об изменении к таблицам небольших, больших и особенно больших размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые находятся в незаконном обращении, - УНИАН) уровень криминализации потребителей наиболее распространенных в незаконном обращении наркотиков, которые употребляются инъекционным путем, повысился в 20 раз. Отныне количество опия ацетилированного, за незаконное хранение которого наступает уголовная ответственность в Украине, ровно в 100 раз выше, чем в соседней Российской Федерации (0,005 г против 0,5 г). При этом судебная практика в Украине свидетельствует, что в отдельных случаях даже остатков этого наркотика в использованном шприце может быть достаточно для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 309 Уголовного кодекса Украины и назначения наказания до трех лет лишения свободы, отметили руководители международных организаций.

«Именно инъекционное потребление наркотиков на данное время является движущей силой эпидемии ВИЧ-инфекции (58% всех официально зарегистрированных случаев) и гепатита С в Украине. С повышением норм уголовной ответственности наркоманы не станут меньше колоться, а будут делать это более опасно. Парализуется работа профилактических программ обмена использованных шприцев, которые реализуются не государственными организациями и подразделениями Госсоцслужбы в рамках Общегосударственной программы по противодействию ВИЧ/СПИД: миллионы шприцев будут лежать на детских площадках, в подъездах и у жилых домов. Это может повернуться всплеском ВИЧ-инфицирования в страны», - заявил А.КЛЕПИКОВ.

«Мы действительно обеспокоены репрессивным характером политики нынешней власти в сфере, которая касается наркозависимых людей. Не повышается эффективность противодействия организованной наркопреступности. Вместо искоренения коррупции тех работников правоохранительных органов, которые борются с незаконными обращением наркотиков, государство поступает самым простым образом — преследует в первую очередь людей, больных наркотической зависимостью. Это нелогично, это загоняет больных людей в подполье, в тупик, одновременно ставит под угрозу эпидемическое благополучие миллионов граждан, которые будут подвергаться большей опасности заражения ВИЧ-инфекцией», - заявил Е.БЫСТРИЦКИЙ.