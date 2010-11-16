Завтра в Украине без осадков

Завтра в Украине синоптики осадков не прогнозируют, днем до 15° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 17 ноября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Крыма до 12°; днем 10-15°, на Закарпатье и в южных областях местами 16-19°, в Крыму до 23°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем около 10°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В столице также переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.